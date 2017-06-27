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Главная » Страна » Фото ГПУ арестовала имущество налоговиков режима Януковича почти на 900 млн грн

Фото ГПУ арестовала имущество налоговиков режима Януковича почти на 900 млн грн

<span class="label red">Фото</span> ГПУ арестовала имущество налоговиков режима Януковича почти на 900 млн грн
Фото: gp.gov.ua

Только у экс-главы налоговой Святошинского района Киева арестовали 20 квартир общей стоимостью 283 млн грн

27.06.17 208
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В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации Януковича-Клименко, которая действовала с целью обогащения ее членов путем контролируемого уклонения от уплаты налогов, правоохранители арестовали имущество подозреваемых на общую сумму 888 млн 452 тыс. грн. Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает пресс-служба ГПУ.

Всего по делу объявлены подозрения 45 лицам. Из них 17 - находятся в розыске, еще 28 подозреваемых в настоящее время находятся на территории страны. Всем им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога или просто залога. Общая сумма назначенных судами залогов составила 472 млн 137 тыс. грн.

Среди задержанных экс-налоговиков: 10 - из Киева, 6 - из Днепропетровской области, 5 - из Харьковской, по 3 - из Луганской и Одесской области и 1 - из Полтавской.

Рекордсменом по стоимости арестованного имущества стал экс-глава налоговой Святошинского района Киева.

"Так, например, у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева арестованы 20 квартир и другие объекты недвижимости на общую сумму почти 283 млн 564 тыс грн", - говорится в сообщении.

Также через суды наложен арест на недвижимость бывшего руководителя налоговой Киева стоимостью почти 202 млн грн.

Во время обысков у фигурантов найдены картины, старинные иконы, оружие, дорогие часы, драгоценные металлы и т. п.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

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