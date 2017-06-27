НБУ: Неизвестный вирус атакует украинские банки

Несколько украинских банков и других финансовых учреждений попали под хакерскую атаку неизвестным вирусом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов", - говорится в сообщении.

На данный момент эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

"Сейчас усилены меры безопасности и противодействие хакерским атакам на всех участников финансового рынка. Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ добавили, что отслеживают ситуацию и будут сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.