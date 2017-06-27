Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 миллиардов гривен дивидендов

Это рекордная сумма за всю историю независимости Украины

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Нафтогаз" перечислил в бюджет авансовые взносы с налога на прибыль, начисленные на сумму дивидендов, в размере 2,4 млрд грн.

Напомним, Нафтогаз Украины в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка.

Валовая прибыль Нафтогаза по итогам 2016 года составила 70,96 млрд грн, что в 8,4 раза больше показателя 2015 года. Доход холдинга в 2016 году вырос на 48% - до 192,8 млрд грн.