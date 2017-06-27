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Главная » Страна » Суд конфисковал 132 тыс. грн Самопомичи
Суд конфисковал 132 тыс. грн Самопомичи
Фото: УНИАН

Суд конфисковал 132 тыс. грн Самопомичи

Были нарушены правила финансирования политических партий

27.06.17 14
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27 июня Печерский районный суд Киева по материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) конфисковал почти 132 тыс. грн партийных взносов политической партии "Самопомич". Об этом в Facebook сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

"Постановлением суда признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, руководитель областной организации политпартии "Самопомич", народный депутат Ирина Сысоенко", - написала она.

Корчак отметила, что согласно анализу отчета Киевской областной организации партии за IV квартал 2016 года Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил осуществления благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131,9 тыс. грн. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии.

"Итак, штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан) и конфискация в государственный бюджет суммы взносов в поддержку партии в указанном выше размере", - добавила Корчак.

Ранее Печерский суд Киева постановил конфисковать 468 тыс. 946 грн у партии "УКРОП"  за нарушения правил взносов от физических и юридических лиц. 

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