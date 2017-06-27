Суд конфисковал 132 тыс. грн Самопомичи

27 июня Печерский районный суд Киева по материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) конфисковал почти 132 тыс. грн партийных взносов политической партии "Самопомич". Об этом в Facebook сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

"Постановлением суда признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП, руководитель областной организации политпартии "Самопомич", народный депутат Ирина Сысоенко", - написала она.

Корчак отметила, что согласно анализу отчета Киевской областной организации партии за IV квартал 2016 года Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил осуществления благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131,9 тыс. грн. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии.

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"Итак, штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан) и конфискация в государственный бюджет суммы взносов в поддержку партии в указанном выше размере", - добавила Корчак.

Ранее Печерский суд Киева постановил конфисковать 468 тыс. 946 грн у партии "УКРОП" за нарушения правил взносов от физических и юридических лиц.