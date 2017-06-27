Хакеры добрались до столичного метро: нельзя расплатиться банковскими картами

Столичное метро также подверглось масштабной хакерской атаке. Оплата банковскими картами в настоящее время невозможна. Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

"Оплата банковскими картами в подземке пока невозможна. Хакерская атака. Бесконтактные карточки метро работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские частные и государственные компании подверглись массированной хакерской атаке. В частности, кибератака затронула энергосистемы, почтовых операторов и банки.