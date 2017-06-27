В Киеве открылся первый центр социальных служб

В Киеве в Святошинском районе заработал первый центр социальных служб, в котором можно получить около 100 социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Хочу поздравить жителей Святошинского района с открытием первого в столице и одного из лучших в Украине центров социальных служб. В вашем районе уже есть лучший центр предоставления административных услуг. И сегодня я рад открыть прозрачный офис для предоставления социальных услуг, чтобы каждый киевлянин быстро и комфортно получал необходимые соцуслуги и решал все свои вопросы без очередей и в одном месте. Ведь в новом Центре можно получить около 100 социальных услуг", – отметил мэр города Виталий Кличко.

Преимуществом предоставления услуг в таком формате является то, что в одном помещении, которое будет работать в формате "прозрачный офис", можно получить базовый пакет услуг социального характера по разным направлениям. Это и оформление субсидий, социальных выплат, пенсий, содействие в подборе работы, начисление пособия по безработице, предоставление информационных услуг по социальных услуг пенсионерам, лицам с инвалидностью, семьям с детьми, молодежи.

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Центр оборудован необходимым оборудованием. Здесь также есть детская игровая зона, комната матери и ребенка. Действует электронная очередь.