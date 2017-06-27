Кибератака на Украину может быть организована с территории России, - СБУ

Виновники атаки могут находиться также на оккупированных территориях Донбасса

В Службе безопасности Украины считают, что массовые хакерские атаки на ряд украинских государственных и частных предприятий могут быть организованы с территории России.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Тиждень.ua".

По ее словам, в ведомстве предполагают, что атаки организованы с территории России или с оккупированных территорий Донбасса.

По данным СБУ, основные атаки совершены на банковскую сферу.

Напомним, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта", компьютерную сеть Кабмина, столичный метрополитен.

