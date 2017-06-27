Литва направит в Украину 60 военных инструкторов

Литовский Сейм поддержал отправку в Украину 60 военных инструкторов. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в Facebook.
Инструкторы пробудут в Украине до 2019 года.
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"Литовский парламент только что проголосовал за военную помощь Украине - 60 военных инструкторов для украинской армии до 2019 года", - уточнила она.
Напомним, украинско-канадское военное сотрудничество в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине продлено до января 2018 года.