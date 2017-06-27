Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Литва направит в Украину 60 военных инструкторов

Литва направит в Украину 60 военных инструкторов

Литва направит в Украину 60 военных инструкторов
Литовские военные / Фото из открытых источников

Литовские специалисты будут обучать наших солдат до 2019 года

27.06.17 117
000

Литовский Сейм поддержал отправку в Украину 60 военных инструкторов. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в Facebook.

Инструкторы пробудут в Украине до 2019 года.

"Литовский парламент только что проголосовал за военную помощь Украине - 60 военных инструкторов для украинской армии до 2019 года", - уточнила она.

Напомним, украинско-канадское военное сотрудничество в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине продлено до января 2018 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Грибаускайте хочет усиления санкций против РоссииВ Литве начались учения НАТО "Железный Волк 2017"Литовцы подарили Украине перископ для военных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10637
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 7447
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1618
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2461
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8666
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 9945
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4542
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2990
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4745
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1893
  1. В Украину идет жара 7348 / 7876
  2. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 4902 / 5547
  3. В Генштабе рассказали подробности ликвидации вражеской ДРГ в Донбассе 2334 / 2570
  4. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 2284 / 2598
  5. Министры энергетики ЕС поддержали особую юридическую базу для "Северного потока-2" 2097 / 2328
  6. В Харькове ночью зарезали иностранца 2086 / 2146
  7. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 1846 / 2028
  8. На Кировоградщине при попытке рейдерского захвата предприятия задержали 31 человека 1832 / 2076
  9. Anonymous заявляют, что у NASA есть доказательства существования инопланетян 1746 / 1968
  10. Жизнь достойных. Как кризис изменил привычки среднего класса 1592 / 1780
  1. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 96 / 5547
  2. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 24 / 1065
  3. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 17 / 7447
  4. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 14 / 1327
  5. Азербайджанский лоукостер будет летать в Украину 9 / 634
  6. Жизнь достойных. Как кризис изменил привычки среднего класса 8 / 1780
  7. Россия вынашивает планы захвата всей Луганской области, - ИС 7 / 2598
  8. В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона 7 / 869
  9. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 6 / 2028
  10. Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено) 6 / 2164
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.