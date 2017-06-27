Хакеры добрались до серверов центральных СМИ

Серверы множества центральных СМИ подверглись хакерской атаке.
Об этом "Фокусу" стало известно из собственных источников на рынке СМИ.
IT-подразделения многих СМИ работают над устранением рисков распространения вируса по локальным сетям.
В связи с этим у ряда изданий наблюдаются перебои с выпуском новостей.
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В связи с кибератакой под угрозой оказался выход очередного номера еженедельника "Фокус".
Редакция издания просит читателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
Напомним, Украина подвергается массированной кибератаке вирусом под названием Petya.A. Хакеры атакуют энергосистему, банки, почтовые операторы, транспорт, торговые сети, СМИ.