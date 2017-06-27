В киберполиции рассказали, как нейтрализовать вирусную атаку

При выявлении нарушений в работе ПК советуют установить программные "заплатки" с официального сайта Windows

Пользователям компьютеров, которые в ходе хакерской атаки на Украину обнаружили нарушения в их работе, необходимо отсоединить устройство от Интернета и внутренних сетей. Об это сообщает департамент киберполиции в Facebook.

"По предварительной информации, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB", - говорится в сообщении.

Киберполиция советует в случае выявления нарушений в работе компьютеров немедленно отсоединить их от сетей (как сети Интернет, так и внутренней сети), а с целью предотвращения случаев несанкционированного вмешательства в работу установить патчи с официального ресурса Microsoft.

Кроме того, нужно убедиться, что на всех компьютерных системах установленное антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости нужно установить и обновить антивирусное программное обеспечение.

Кроме того, пользователям советуют внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах, которые присланные из неизвестных адресов. Также рекомендуется сделать резервные копии всех критически важных данных.