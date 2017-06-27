Масштабная кибератака на Украину была спланирована и проходила в несколько этапов, – СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает о масштабной кибератаке, которая состоялась сегодня, 27 июня, в отношении объектов критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Пострадали также многие субъекты предпринимательской деятельности частного сектора.

Поражение компьютерных сетей состоялось при помощи ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя (так называемого Ransomware). По предварительной оценке, заражение было спланировано заранее и проходило в несколько этапов.

В настоящее время специалисты Службы совместно с Госспецсвязи, департаментом киберполиции, представителями антивирусных лабораторий проводят работы по изучению образцов вредоносного программного обеспечения и отрабатывают пути его нейтрализации.

В ближайшее время будут разработаны и предоставлены рекомендации по защите от вышеупомянутой кибератаки.

Ранее сообщалось, что 27 июня несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Вслед за Ощадбанком, который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действию хакеров подверглись банки "Пивденный", ТАСкомбанк, ОТП Банк и государственный Укргазбанк.

В то же время государственный Укрэксимбанк и национализированный Приватбанк сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.