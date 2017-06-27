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Взорванный в Киеве разведчик работал над доказательствами агрессии России

Взорванный в Киеве разведчик работал над доказательствами агрессии России
Максим Шаповал / Фото: УНИАН

Победа Украины в Гааге достигнута в том числе благодаря его работе

27.06.17 233
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Полковник ГУ разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, которого взорвали в машине 27 июня, был командиром подразделения глубинной разведки и обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Это благодаря ему Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности России к вооруженной агрессии, а перед этим предоставила задокументированные факты по дипломатическим каналам и по каналам обмена разведывательной информацией с разведывательными органами союзников", - сказал собеседник издания.

По словам источника, Максим Шаповал непосредственно принимал участие не только в планировании, но и в проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных территорий.

"Уникальность разведывательных операций состояла в том, что применялись средства документирования российских оккупационных войск, их перемещений, наличия современных образцов систем РЭБ и средств поражения. В том числе в таком виде, чтобы это могло служить безусловным доказательством вооруженной агрессии Росии против Украины, особенно в применении штатных БТРГ и новейших систем поражения, которые производятся только в России", - сказал он.

Отдельные разведывательные операции касались своевременного оповещения о разворачивании российской артиллерии, в том числе дальнобойной, что значительно снижало потери среди украинских военных и мирного населения.

"Максима уничтожили враги демонстративно, в том числе как элемент запугивания и как элемент информационной операции по дискредитации самых преданных сынов Украины", - считает собеседник издания.

Напомним, 27 июня утром в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель. Событие квалифицированно как теракт. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Также сообщалось, что Максим Шаповал занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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