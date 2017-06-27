Самолет может участвовать в совместных действиях с силами НАТО

ГП "Завод 410 Гражданской авиации" передал Воздушным силам Украины модернизированный военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Ан-26 прошел капитальный ремонт, во время которого были полностью восстановлены все его системы.

Кроме того, Ан-26 был модернизирован путем улучшения систем связи, навигации, приборной и другой бортовой аппаратуры.

Эта модернизация позволяет совершать полеты на международных трассах, благодаря чему самолет может участвовать в совместных действиях ВС ВСУ с силами НАТО.