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Главная » Страна » Кибератака против Украины: кто попал под удар хакеров
Кибератака на Украину

Кибератака против Украины: кто попал под удар хакеров

Кибератака против Украины: кто попал под удар хакеров
olegras.com

Список

27.06.17 755
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Крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус, блокирующий работу компьютерных систем, поразила украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

По информации СМИ, а также исходя из официальных заявлений, были атакованы компьютерные системы Ощадбанка, Укргазбанка, банка "Пивденный", ОТР Банка, ТАСКомбанка, пишет УНИАН.

Кроме того, пострадали энергетические компании - ДТЭК, Киевэнерго, Укрэнерго, а также сети АЗС.

О хакерских атаках сообщили также Укртелеком, аэропорт "Борисполь", Укрзализныця, госпредприятие "Антонов", Укрпочта, Киевводоканал и киевский метрополитен.

Среди крупных компаний частного сектора от вируса пострадали также "Новая почта", сеть магазинов DIY "Эпицентр", промышленно-строительная группа "Ковальская", основные украинские сотовые операторы - Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Пострадали также медиаресурсы, в том числе - телерадиокомпания "Люкс" (24 канал, радио "Люкс"), канал ATR, медиаресурсы холдинга UMH.

Не работают компьютерные системы Кабинета министров и сайт правительства.

При этом во многих случаях симптомы заражения вирусом сходны - компьютеры на операционной системе Windows перезагружаются, после чего пользователи либо просто теряют доступ к файлам, либо еще и получают сообщение о возможности разблокировать работу компьютера и сберечь файлы путем перечисления эквивалента $300 в криптовалюте Bitcoin.

Специалисты по IT-безопасности для защиты от заражения рекомендуют пользоваться обновленными антивирусами, не скачивать сторонние программы неустановленных разработчиков из неустановленных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе - приходящих по электронной почте и в соцсетях.

Позднее основные мобильные операторы сообщили, что их работа не была нарушена, несмотря на кибератаку.

В то же время об атаке заявила частная клиника "Борис" - пациенты сегодня не могут попасть на прием.

Среди сетей АЗС от вируса пострадали WOG и ТНК.

Кроме того, сайт и онлайн-табло аэропорта "Борисполь" не работают, пассажирам рекомендовано уточнять время вылета у авиакомпаний. С расписанием можно ознакомиться на электронном табло в терминале D.

В Укрэнерго сообщили, что энергетическая система находится в безопасности, поскольку управление ею может происходить и без использования программных комплексов на Windows.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем комментарии сообщил, что Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования, и все государственные органы, выполняющие его рекомендации, были включены в защищенный периметр (защищенный узел интернет-доступа) и не пострадали.

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