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Главная » Страна » АТО: боевики 10 раз обстреливали опорные пункты ВСУ
АТО: боевики 10 раз обстреливали опорные пункты ВСУ
Бойцы АТО / Фото: ТСН
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 10 раз обстреливали опорные пункты ВСУ

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не было

27.06.17 8
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Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается без изменений. Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения. По сравнению с предыдущим днем ​​количество вражеских вооруженных провокаций несколько возросло. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

27 июня по состоянию 18:00 боевики 10 раз обстреливали опорные пункты ВС Украины. Противник неоднократно применял минометы различных калибров.

Потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов сегодня не было.

Приморское направление. После относительного затишья, которое наблюдалось на этом участке линии соприкосновения в течение последних двух дней, боевики вновь активизировались. Из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали наши позиции в районе Гнутово и Павлополя. А утром наемники под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия выпустили по защитникам Марьинки полтора десятка 82-мм мин с западных окраин временно оккупированного Донецка.

Донецкое направление. Еще ночью оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки. На рассвете из 120-мм минометов и зенитной установки противник бил по укреплениям сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Кроме того, утром и во второй половине дня боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия обстреливали украинских военных, которые держат оборону возле Каменки.

Луганское направление. На этой части фронта сегодня ситуация частично стабилизировались. Пророссийские вооруженные банды только один раз применяли оружие против украинских защитников. Это произошло в начале суток. Боевики обстреляли один из наших опорных пунктов в районе поселка Желтое из 82-мм минометов.

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