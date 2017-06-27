Контртеррористические и контрразведывательные меры будут усилены, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 27 июня провел оперативное совещание с руководителями сектора безопасности и обороны по выработке адекватных мер противодействия российским гибридным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, одобрен ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины.

"Обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства мероприятиям по безопасности", – сказал Турчинов, отметив при этом, что преступные действия врага получат достойный ответ.

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Секретарь СНБО указал, что в последние месяцы фиксируется системная эскалация подрывных мероприятий, которые РФ реализует против Украины в рамках гибридной агрессии.