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Главная » Страна » Теракт против сотрудника ГУР: основная версия – российский след

Теракт против сотрудника ГУР: основная версия – российский след

Теракт против сотрудника ГУР: основная версия – российский след
Максим Шаповал / Фото: УНИАН

Следствие ведут четыре военных прокурора

27.06.17 17
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Следствие рассматривает российский след как основную версию в теракте, в результате которого утром 27 июня в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, полковник Максим Шаповал. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Интерфакс-Украина.

"Основная версия следствия - российский след. Другие детали расследования постараемся в рамках дозволенного и возможного комментировать с определенной периодичностью", – сказал Матиос.

Он указал на абсурдность любых версий касательно коммерческой деятельности.

По словам Матиоса, следствием занимаются четыре военных прокурора.

Главный военный прокурор также заявил, что появившаяся в соцсетях информация о "якобы осведомленности кого-то о месте закладки взрывчатки возле Генерального штаба Вооруженных сил – это полная чушь".

Матиос указал, что следствие рассматривает версию существования единого центра принятия решений в контексте этого теракта и убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Если вы спрашиваете о возможности (существования, - ред.) одного центра принятия решений о совершении преступлений (убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова и этого теракта, – ред.) – мы также рассматриваем и эту версию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Матиос отметил, что на территории Украины с начала года было совершено 10 преступлений с использованием взрывчатки.

"Мы их все будем отрабатывать, в том числе посредством алгоритма возможного одинакового исполнения или возможности каких-то касательных черт, людей и так далее, и тому подобное", - подчеркнул главный военный прокурор.

Напомним, 27 июня утром в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель. Событие квалифицированно как теракт. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Также сообщалось, что Максим Шаповал занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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