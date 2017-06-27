Угрозы транспортной системе Украины после кибератаки нет, – Омелян

Министерство инфраструктуры Украины также попало под хакерскую атаку, осуществленную 27 июня. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает 112 Украина.

"Мы тоже попали под хакерскую атаку, это было предприятие инфраструктуры, также само Министерство инфраструктуры. Сайт работает, но отдельные компьютеры сотрудников, а также подразделений государственного предприятия, которые не касаются операционной деятельности, были на некоторое время заблокированы", - сказал министр.

По его словам, сейчас ситуация нормализована. Работа продолжается в обычном режиме. Он также добавил, что пока никакой угрозы для транспортной системы Украины нет.

"Мы продолжаем свою работу в привычном русле, здесь нет никакой угрозы для транспортной системы Украины. Но, безусловно, требует значительного усиления защиты от кибератак, которые, мы понимаем, что будут постоянными", – сказал Омелян.

Он сообщил, что в Укрзализныце пострадали компьютеры, которые получали сообщения по системе M.E.Doc, которые не имеют никакого влияния на работу самой системы.

"Удалось оперативно локализовать и по УЗ, и по аэропортам. Также была атака на один из морских портов, там тоже ситуация нормализована. Все работают в штатном режиме", - добавил министр.

Кроме того, Омелян отметил, что работа по препятствованию кибератакам началась еще в 2015 году. К этому привлечены эксперты из США и ЕС.

Напомним, Украина подвергается массированной кибератаке вирусом под названием Petya.A. Хакеры атакуют энергосистему, банки, почтовые операторы, транспорт, торговые сети, СМИ.