Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины

Этот вопрос часто возникает в дискуссиях разного уровня между представителями двух стран

Говорить об отмене визового режима для поездок граждан Украины в Канаду пока рано. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Мы с нетерпением ожидаем, чтобы в будущем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет", – сказал Трюдо.

Он признал, что этот вопрос часто возникает в дискуссиях разного уровня между представителями двух стран.

"Во время моих разговоров с президентом Порошенко, во время общения между нашими членами правительства этот вопрос поднимается достаточно регулярно. Мы имеем надежную и подробную систему с четкими показателями, которые необходимо достичь для начала рассмотрения вопроса о безвизе", – отметил премьер-министр Канады.

Трюдо отметил, что Канада пытается иначе поддерживать "друзей в Украине" в сложное время.

"Мы сотрудничаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной систем, а также борьбой с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям", – подытожил глава правительства Канады.