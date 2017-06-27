Ситуация с кибератакой под контролем, государственные ресурсы и реестры не пострадали, – Госспецсвязи

Ситуация, вызванная кибератакой на украинскую ІТ-инфраструктуру, находится под контролем, восстановлена работа ряда сайтов государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

"Сегодня, 27 июня, произошла кибератака на ІТ-системы финансового, энергетического, транспортного и других секторов критической инфраструктуры страны. В настоящее время ситуация взята под контроль. Ни один государственный е-ресурс, который защищен общим контуром киберзащиты, реализованным Госспецсвязи в системе защищенного доступа к Интернету, не пострадал. Не претерпели повреждений или других несанкционированных действий и электронные государственные реестры страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк, СБУ, Нацполиция под руководством Национального центра кибербезопасности отработали протокол быстрого реагирования, благодаря которому смогли прекратить распространение вируса Petya.А.

"В сотрудничестве с международными командами реагирования на киберинциденты нейтрализуются источники киберугроз за пределами нашей страны. В настоящее время возобновлена работа сайтов Кабинета министров Украины, ряда других государственных институтов, доступ к которым был временно ограничен", - отмечают в Госспецсвязи.

Напомним, 27 июня модифицированный вирус Ransomware поразил сети ряда крупных украинских компаний, в том числе и больших государственных. Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Его действие проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows – система перегружается и зашифровывается.

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".