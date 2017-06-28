В зоне АТО за минувшие сутки обошлось без жертв

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной.

Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью.



Вчера количество обстрелов резко возросло и достигло 31. Треть из этих вооруженных провокаций состоялась именно в темное время суток. Кроме того, более десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Впрочем, в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Приморское направление. Вчера днем ​​незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали наши позиции из стрелкового оружия в районе Гнутово и Павлополя. Еще до того захватчики из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и 82-мм минометов били по защитникам Марьинки. Уже вечером под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Широкино и Лебединского. А под конец суток бандиты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм по нашим укреплениям вблизи Гнутово. Всего на этом направлении вчера было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

Донецкое направление. 6 раз оккупанты открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону на этом участке линии соприкосновения. Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники неоднократно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из 120-мм минометов и зенитной установки противник днем ​​бил по укреплениям сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Несколько раз из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских воинов неподалеку Каменки. Применяя пехотное вооружение, бандформирования также нарушали перемирие в районе Верхнеторецкого.



Луганское направление. На этой части фронта вчера днем ​​было спокойно. До рассвета зафиксирован лишь один вражеский обстрел - в районе поселка Желтое из 82-мм минометов. Зато пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с заходом солнца и под конец суток именно на этом направлении было более половины из всех зафиксированных обстрелов - 16. Начиная с 20:00 захватчики интенсивно обстреливали сразу несколько участков на этой части фронта. В частности, из 120-мм минометов боевики били по нашим позициям в районе Кряковки и Новоалександровки. Там же, а также вблизи Счастья, Крымского и Троицкого, бандиты применяли минометы калибра 82 мм. У Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского и Попасной наемники били из различных систем пехотного вооружения. Кроме того, по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Новоалександровки противник вел огонь из БМП и противотанкового ракетного комплекса.