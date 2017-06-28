Мининформполитики показало, как может выглядеть письмо с новым вирусом

В Министерстве информационной политики продемонстрировали, как может выглядеть письмо с новым компьютерным вирусом, поразившим вчера огромное количество предприятий в Украине.

Фишинговое письмо с новым вирусом побуждает получателя заинтересоваться содержимым вложенного файла и открыть его, после чего начинается заражение компьютера.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухи.



"Я неоднократно видел, как офисные сотрудники просто автоматически кликают по названиям вложенных файлов, открывая вложения. После открытия вложения запускается скрипт (или скрипты), которые инфицируют компьютер получателя письма и все девайсы, до которых могут дотянуться по внутренне-корпоративной сети. Такой процесс может происходить годами, инфицируя тысячи компьютеров. Это и есть один из сценариев возможно применяемых сегодня", - отметил он.

Он также не исключил, что кибератака была спланирована как показательная.

"Не исключен тот факт, что сегодняшняя операция против Украины была проведена в показательном стиле, чтобы продемонстрировать Владимиру Путину - "ну смотри, как мы можем". Как известно, Путин - любитель символизма. Поэтому выбор даты накануне украинского праздника - Дня Конституции - является не случайным", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня модифицированный вирус Ransomware поразил сети ряда крупных украинских компаний, в том числе и больших государственных. Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Его действие проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows – система перегружается и зашифровывается.

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины. Со своей стороны, Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей".