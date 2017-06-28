День Конституции в столице: киевлян покатают на ретропоезде

Что интересного будет в Киеве в этот день

В День Конституции в украинской столице пройдет ряд праздничных мероприятий.

Об этом сообщается, в частности, на официальных сайтах президента Украины и Министерства юстиции.

В 10:00 возле памятника гетману Пилипу Орлику в Киеве в торжествах по случаю Дня Конституции принял участие президент Украины Петр Порошенко.

В 16:30 состоится праздничный флеш-моб в Экспоцентре ВДНХ, где во время музыкального фестиваля "Atlas Weekend-2017" министр юстиции Украины Павел Петренко будет представлять новую услугу - электронную подачу заявления на регистрацию брака через онлайн-дом юстиции.

Укрзализныця приглашает киевлян и гостей столицы в День Конституции покататься на ретропоезде. Отправление - в 13.49 с Центрального железнодорожного вокзала, платформа № 1. Поезд с паровозом Эр 787-46 и комфортабельными вагонами будет курсировать по столичному железнодорожному кольцу по маршруту Киев-Пассажирский - Киев-Волынский - Киев-Петровка - Дарница - Киев-Демеевский - Киев-Пассажирский. Будет работать и детская железная дорога в Сырецком парке с 11.00 до 15.20.

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Также в этот день состоится круглый стол на тему: "Конституция Украины и принципы Республики. Изменения или новая Конституция?" (Начало в 12:00, ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж), организатором которого является общественный союз "Украинская республиканская платформа". Среди участников мероприятия, в частности, Виктор Шишкин - экс-судья Конституционного суда Украины, первый Генеральный прокурор Украины; Сергей Джердж - председатель Украинской республиканской партии; Ирина Синчалова - председатель ОС "Украинская республиканская платформа"; Сергей Дацюк - известный политолог.

Участники семинара и всеукраинского собрания ВО "Движение защиты украинского языка", которые начнутся в Украинском доме в 12:00 при участии известных языковедов и депутатов Верховной Рады, в 16:30 примут участие в шествии в защиту ст. 10 Конституции Украины: ул. Крещатик - Майдан Незалежности - Бессарабская пл. После окончания собрания в 16.00 на лестнице перед Украинским домом состоятся митинг и концерт с участием известных музыкантов.