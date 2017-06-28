Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » День Конституции в столице: киевлян покатают на ретропоезде

День Конституции в столице: киевлян покатают на ретропоезде

День Конституции в столице: киевлян покатают на ретропоезде
Фото: hromadske.tv

Что интересного будет в Киеве в этот день

28.06.17 358
200

В День Конституции в украинской столице пройдет ряд праздничных мероприятий.

Об этом сообщается, в частности, на официальных сайтах президента Украины и Министерства юстиции.

В 10:00 возле памятника гетману Пилипу Орлику в Киеве в торжествах по случаю Дня Конституции принял участие президент Украины Петр Порошенко.

В 16:30 состоится праздничный флеш-моб в Экспоцентре ВДНХ, где во время музыкального фестиваля "Atlas Weekend-2017" министр юстиции Украины Павел Петренко будет представлять новую услугу - электронную подачу заявления на регистрацию брака через онлайн-дом юстиции.

Укрзализныця приглашает киевлян и гостей столицы в День Конституции покататься на ретропоезде. Отправление - в 13.49 с Центрального железнодорожного вокзала, платформа № 1. Поезд с паровозом Эр 787-46 и комфортабельными вагонами будет курсировать по столичному железнодорожному кольцу по маршруту Киев-Пассажирский - Киев-Волынский - Киев-Петровка - Дарница - Киев-Демеевский - Киев-Пассажирский. Будет работать и детская железная дорога в Сырецком парке с 11.00 до 15.20.

Также в этот день состоится круглый стол на тему: "Конституция Украины и принципы Республики. Изменения или новая Конституция?" (Начало в 12:00, ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж), организатором которого является общественный союз "Украинская республиканская платформа". Среди участников мероприятия, в частности, Виктор Шишкин - экс-судья Конституционного суда Украины, первый Генеральный прокурор Украины; Сергей Джердж - председатель Украинской республиканской партии; Ирина Синчалова - председатель ОС "Украинская республиканская платформа"; Сергей Дацюк - известный политолог.

Участники семинара и всеукраинского собрания ВО "Движение защиты украинского языка", которые начнутся в Украинском доме в 12:00 при участии известных языковедов и депутатов Верховной Рады, в 16:30 примут участие в шествии в защиту ст. 10 Конституции Украины: ул. Крещатик - Майдан Незалежности - Бессарабская пл. После окончания собрания в 16.00 на лестнице перед Украинским домом состоятся митинг и концерт с участием известных музыкантов.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Сегодня в Украине отмечают День КонституцииКомиссия Киевсовета согласовала переименование проспекта ПобедыХакеры добрались до столичного метро: нельзя расплатиться банковскими картами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10820
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 7871
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1695
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2550
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8810
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 10085
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4639
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 3062
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4784
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1937
  1. Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено) 3398 / 3693
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 3190 / 4360
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 2707 / 6369
  4. В Генштабе рассказали подробности ликвидации вражеской ДРГ в Донбассе 2455 / 2687
  5. Вьюрки научились пользоваться сигаретными окурками в лечебных целях 2323 / 2603
  6. Хакеры требуют 300 долларов за разблокировку компьютеров 1713 / 1899
  7. Названа программа, через которую осуществлялась хакерская атака 1354 / 1536
  8. BILLA продает 9 супермаркетов 1305 / 1443
  9. Украинская семья судится с немецкими властями 1271 / 1438
  10. Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать 1211 / 1462
  1. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 73 / 6369
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 48 / 4360
  3. Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено) 18 / 3693
  4. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 9 / 1487
  5. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 8 / 1146
  6. Макрон как мера вещей. Почему за французом интересно наблюдать 7 / 1462
  7. 45-летним не беспокоить. Почему работодатели устанавливают возрастной ценз и как с этим бороться 6 / 8527
  8. Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины 6 / 1448
  9. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 миллиардов гривен дивидендов 5 / 406
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.