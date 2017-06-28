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Конституция Украины: главные факты из истории документа
Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента

Конституция Украины: главные факты из истории документа

24-часовое заседание, принятие, отмена и восстановление политреформы, подвисший "особый статус" Донбасса – что пережил за 21 год украинский Основной закон

Милан Лелич - 28.06.17 17
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Из всех стран бывшего Советского Союза Украина дольше всех не имела собственной новой Конституции, хотя ее проект разрабатывали с начала 1992 года. Причина задержки – перманентный конфликт между тогдашними президентами Украины Леонидом Кравчуком и, особенно, Леонидом Кучмой с народными депутатами первого и второго созывов. В качестве временного решения конфликта 8 июня 1995-го был подписан "конституционный договор" между парламентом и президентом. Рассмотрение проекта Конституции вошло в решающую фазу весной 1996-го, была создана специальная парламентская комиссия, рассмотревшая около 6 тысяч правок. Пытаясь надавить на парламент, Кучма назначил на 25 сентября 1996-го всеукраинский референдум по принятию Конституции. В ответ Верховная Рада приняла решение работать без перерыва и после 24-часового заседания в 9 утра Конституция все же была принята 315 голосами.

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Конституция Украины состоит из преамбулы и 15 разделов, которые включают в себя 161 статью и 17 переходных положений. Изменения в Конституцию могут вноситься только 300 голосов депутатов, в отдельных случаях, например, при изменении территории Украины, вопрос обязан выноситься на всеукраинский референдум. Изменение Конституции во время военного или чрезвычайного положения не допускается.

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Согласно Конституции 1996-го Украина была президентско-парламентской республикой, ключевое влияние на исполнительную власть оказывал глава государства. В разгар Помаранчевой революции-2004 президент Кучма согласился на проведение "третьего тура" выборов в обмен на политреформу и перераспределение полномочий в пользу парламента. Изменения проголосовали 8 декабря 2004-го и вступили в силу с 1 января 2006-го.

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После прихода к власти в 2010 году Виктор Янукович решил отменить политреформу, что было сделано руками Конституционного суда, признавшего голосование 2004 года неконституционным. Это стало одним из главных шагов по укреплению его персональной власти. В частности, президент получил право лично назначать и увольнять премьер-министра и членов правительства.

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Во время Революции достоинства возврат к Конституции образца 2004 года стал одним из главных требований оппозиции. Но Янукович отказался идти на уступки и только после его бегства, 21-22 февраля Верховная Рада проголосовала за восстановление в Украине парламентско-президентской республики, изменения вступили в силу с 2 марта 2014 года.

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Всего в Конституцию Украины изменения вносились шесть раз. Помимо внедрения, отмены и восстановления политреформы-2004, изменения касались полномочий Счетной палаты, сроков проведения президентских и парламентских выборов (еще при Януковиче), и изменений в системе правосудия (судебная реформа, проголосованная в июне 2016-го).

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Еще семь раз процесс внесения изменений в Конституцию по разным причинам не доводился до конца – либо не голосовался во втором чтении, либо не хватало голосов, либо ветировался президентом. Самая известная история, которая не закончилась до сих пор, – внесение изменений касательно децентрализации, а также ввода "особого статуса" Донбасса. Этот законопроект был одобрен только в первом чтении 31 августа 2015 года, его рассмотрение сопровождалось массовыми стычками протестующих и полиции под зданием ВР, в результате взрыва гранаты погибли четверо сотрудников Нацгвардии. В итоге, окончательное голосование не состоялось до сих пор, и в свете текущей обстановки в Донбассе и политической ситуации в парламенте вряд ли состоится.

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