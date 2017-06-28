Пора народным избранникам уравнять себя в правах с Народом

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду проголосовать за изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции, передает пресс-служба главы государства.

"Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность. Соответствующий проект изменений в Конституцию готов. Требую политической воли от народных депутатов раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал президент.

Порошенко выразил надежду, что народные избранники в скором будущем примут соответствующие решения и подчеркнул, что украинцы защищают не только суверенитет, независимость Украины, но и демократию, свободу, волю.

"И сегодня мы, украинцы защищаем наш суверенитет, нашу независимость от российской агрессии. Мы защищаем не только нашу землю, мы защищаем не только нашу территориальную целостность. Мы защищаем демократию, защищаем свободу, защищаем свободу, утверждаем свой европейский выбор", - сказал он.

Торжественные мероприятия с участием президента Украины прошли у памятника гетману Пилипу Орлику.

В торжествах также приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер Степан Кубив, мэр Киева Виталий Кличко, бывшие президенты Украины - Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005 – 2010).

В среду, 28 июня, Украина отмечает 21 годовщину принятия своего Основного Закона - Конституции.

В этот день в 1996 году после почти суток непрерывной работы Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины.