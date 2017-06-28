Ryanair подпишет контракт с "Борисполем" в течение двух недель, - Омелян

Международный аэропорт "Борисполь" заключит соглашение с авиакомпанией Ryanair в течение ближайших двух недель.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Контракт аэропорта "Львов" с Ryanair уже подписан, контракт "Борисполя" с Ryanair будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в "Борисполе" для всех авиакомпаний", - заявил Омелян.

Он также отметил, что возможность граждан путешествовать ускорит развитие Украины.

"Цена $ 300-500 полета в Европу - это неправильно. 80% украинцев, которые никогда не покидают пределы области, - это неправильно. Когда цена будет 20-30 евро, будет другой подход. Украинцы, которые путешествуют, будут требовать от местной и центральной власти изменений сегодня. Они будут сравнивать Киев с Парижем, Миланом, Берлином и спрашивать, почему у нас не так", - отметил министр.

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Омелян подчеркнул, что задание государственной политики – удешевить билеты для украинцев и туристов. По его словам, лоукост не только будет возить украинцев, но и привлечет пассажиров в обратном направлении. А это будет означать массовый туризм в украинские города и поступления в бюджет.

К тому же глава Мининфраструктуры выразил надежду, что в этом году, кроме Ryanair, еще по меньшей мере две компании объявят о своих полетах в Украине.