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Главная » Страна » В Донбассе взорвали авто с сотрудниками СБУ
Ситуация в Донбассе

В Донбассе взорвали авто с сотрудниками СБУ

В Донбассе взорвали авто с сотрудниками СБУ
Фото: apostrophe.com

Один из них погиб, трое получили ранения

28.06.17 63
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В Константиновском районе Донецкой области во вторник был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

Взрыв произошел в машине, где находились четверо сотрудников СБУ. Один из них погиб, трое получили ранения.

Судя по характеру взрыва, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Дело расследует военная прокуратура.

Напомним, 27 июня примерно в 08:10 в Киеве совершен террористический акт – неизвестные взорвали автомобиль. В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал. 

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