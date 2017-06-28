В Константиновском районе Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предварительная версия причины гибели – подрыв автомобиля.
Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.
Следствие ведет военная прокуратура.
Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая Украину.
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Напомним, 27 июня примерно в 08:10 в Киеве совершен террористический акт – неизвестные взорвали автомобиль. В результате взрыва погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал.