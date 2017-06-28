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Киберполиция получила более тысячи сообщений о хакерских атаках за сутки
Фото: activistpost.com
Кибератака на Украину

Киберполиция получила более тысячи сообщений о хакерских атаках за сутки

 Уже начаты 23 уголовных производства

28.06.17 162
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За последние сутки в департамент киберполиции Национальной полиции Украины поступило более 1000 сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

"Из них официально с заявлениями в полицию обратились 43 компании. Остальные обращались за консультациями, которые работники киберполиции предоставляли в круглосуточном режиме. С этой целью создан штаб, который в режиме реального времени предоставляет консультации по поводу того, как избежать инфицирования вирусом", - отметил он.

Тракало также сообщил, что в настоящее время уже начаты 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий (ст.361 УК).

Еще по 47 фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Все работники киберполиции находятся на наиболее важных объектах государственной инфраструктуры, где совместно с работниками СБУ и Государственной службы спецсвязи и защиты информации принимают меры по локализации вредоносного программного обеспечения", – отметил пресс-секретарь.

Он также отметил, что на данный момент киберполиция совместно с ведущими специалистами в области кибербезопасности прилагает все усилия для создания декриптора для расшифровки файлов, зашифрованных вредоносным программным обеспечением.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

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