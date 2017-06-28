Более трети россиян боятся нападения Украины

Каждый десятый считает, что в случае военного нападения искать помощи России было бы не у кого

Более трети россиян ощущают военную угрозу, при этом большинство из них – со стороны США и Украины. При этом вероятными военными противниками России считаются в первую очередь США и Украина, а союзниками – Беларусь, Китай и Казахстан. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представив данные исследования, проведенного ВЦИОМ-Спутник.

Потенциальными источниками агрессии жители РФ называют в первую очередь США (63% среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31%). Существенно реже, чем в среднем по выборке, эти страны отмечают сторонники непарламентских партий (31% и 12% соответственно), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51% и 23%).

Далее в списке идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГИЛ (4%), Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны.

По данным исследования, в сложной ситуации союзническую поддержку россияне в целом ожидают преимущественно от Китая (41%), Беларуси (25%) и Казахстана (18%). Страны бывшего СССР по сумме ответов набирают около 20%. Но есть и те, кто ожидает поддержки со стороны США и Украины, однако таковых немного - по 2%.

По мнению каждого десятого (10%), искать помощи в случае военного нападения россиянам было бы не у кого.