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Главная » Страна » Вирус Petya похож на WannaCry, но сложнее, – Европол
Кибератака на Украину

Вирус Petya похож на WannaCry, но сложнее, – Европол

Вирус Petya похож на WannaCry, но сложнее, – Европол
Европол / Фото: coinspeaker.com

Европол рекомендует в случае заражения компьютерных систем ни в коем случае не платить хакерам

28.06.17 143
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Компьютерный вирус Petya.А, который во вторник, 27 июня, атаковал Украину, а позже распространился по странам Европы и мира, похож на предыдущую атаку вируса WannaCry, но более сложный. Об этом говорится в сообщении Европола, передает Европейская правда.

"Это еще одна серьезная атака с глобальным влиянием, хотя число пострадавших еще неизвестно. Есть четкие совпадения с атакой WannaCry, но есть также признаки более сложной атаки, предназначенной для использования различных уязвимостей. Это демонстрация того, как масштабно развивается киберпреступность и, опять таки, напоминание компаниям о важности принятия соответствующих мер кибербезопасности ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после первых сообщений о вирусе Европол создал срочную координационную комиссию и в настоящее время активно следит за распространением вируса.

"Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами из зараженных стран и ключевыми партнерам отрасли, чтобы оценить влияние этого нападения, координировать действия и объединить усилия. На этом этапе еще невозможно сказать, сколько было пострадавших", – отметили в Европоле.

Европол рекомендует в случае заражения компьютерных систем ни в коем случае не платить хакерам.

"Вы будете не только финансировать преступников, но и вряд ли получите доступ к вашим файлам. Это особенно актуально в случае с Petya, потому что учетную запись электронной почты, которая используется для управления требованиями выкупа, была заблокирована", – говорится в сообщении.

Также в случае кибератаки рекомендуется сообщить в местную полицию и сохранить копию фишингового электронного письма.

Необходимо также отключить зараженное устройство от Интернета. Если зараженное устройство является частью сети, попробуйте как можно быстрее изолировать его, чтобы предотвратить распространение вируса на другие машины.

"Затем вы можете отформатировать жесткий диск, переустановить операционную систему и приложения, запускать любые доступные обновления и, наконец, восстановить заблокированные файлы с вашего резервного устройства", – отмечают в Европоле.

Напомним, вирус WannaCry атаковал правительственные и коммерческие учреждения с 12 мая 2017 года. Одними из первых были атакованы компьютеры Испании, впоследствии вирус распространился на другие страны. От вируса также пострадали компьютеры частных лиц. По состоянию на 17 июня заражены компьютеры 150 стран, количество зараженных компьютеров превысило 500 000.

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