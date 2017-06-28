Временные автономные торговые преференции для Украины одобрены постпредами ЕС

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper) одобрил 28 июня 2017 года соглашение, достигнутое между мальтийским председательством Совета Евросоюза и Европарламентом по временным автономным торговым мерам для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Эти меры – жест ощутимой политической и экономической поддержки Украины с нашей стороны. Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого регламента", – отметил министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты Кристиан Кардон.

Данное предложение направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, начатых Украиной.

В коммюнике также пояснили, что тем самым дополняются уже введенные положения о торговле, согласно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанного в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года. В частности, речь идет о дополнительных годовых импортных квотах по нулевому тарифу для ряда сельскохозяйственных продуктов, перечень которых дается в документе. Эти мероприятия рассчитаны на три года.