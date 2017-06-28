На Донецком направлении возможны серьезные провокации со стороны боевиков, – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе предупреждает о возможных провокациях со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Украинская сторона СЦКК предостерегает, что незаконные вооруженные формирования ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Донецком направлении, как на территории подконтрольной правительству Украины, так и на территории ОРДО, направленных против мирного местного населения.
Цель провокаций – скомпрометировать и обвинить Вооруженные силы Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: враг провел 11 обстрелов