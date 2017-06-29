В порту Одессы сгнило 40 тонн табака

В Одесском морском торговом порту сгнило практически 40 тонн контрабандного табака.
Он был арестован в терминале "ГПК Украина".
Приморский районный суд, изучив результаты экспертизы табака, признал его негодность и санкционировал его уничтожение, сообщает "Думская".
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"В тюках наличествует цвель, прелость, чувствуется гнилостный запах", - говорится в экспертизе.
Отмечается, что табак был арестован еще пять лет назад.
"Представители коммерческих структур, которые вступили в сговор с сотрудниками Одесской таможни, пытались незаконно оформить этот груз", — говорится в материалах дела.
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