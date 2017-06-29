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Главная » Страна » В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

В этом году действует система приоритетности

29.06.17 303
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В Украине сегодня, 29 июня, стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.

Об этом на брифинге ранее сообщила министр образования, передает Укринформ.

"29 июня абитуриенты создают электронные кабинеты и подают девять заявлений на четыре специальности. Это могут быть заявления как в один вуз, так и в девять. Мы не ограничиваем количество вузов, а только количество специальностей", - сказала Гриневич. 

В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от одной до девяти приоритетности своих заявлений в вузы, где первая - самая высокая.

Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позже 12-ти часов 1 августа.

С 12 по 20 июля происходит зачисление на основании собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позже 24 июля.  

В этом году для поступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

Министр сообщила, что при приемных комиссиях вузов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае проблем с регистрацией или в случае отсутствия возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

Также во время вступительной кампании будет работать горячая линия, отдельно будет работать горячая линия для поступающих из Крыма и из оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, Порошенко подписал закон, позволяющий детям из ОРДЛО поступать в ВУЗы без сдачи ВНО.

 

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