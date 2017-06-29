С 1 августа заработает ЗСТ между Украиной и Канадой

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает с 1 августа.
Об этом в Facebook написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Уже через месяц, а именно с 1 августа 2017 года, украинские экспортеры смогут воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Соглашение о свободной торговле с Канадой. 98 % украинского согласования будут иметь ставку пошлины 0 %", - отметила она.
По ее словам, Канада импортирует товаров почти на 420 млрд долларов ежегодно, что означает большие возможности для украинских производителей.
Например сейчас, до момента вступления в силу Соглашения, действуют ставки ввозной пошлины на: готовую одежду - 17,2 %, обувь - 9,7 %, продукцию транспортного машиностроения - 5,6 %, овощи и фрукты - 3,8 %, продукцию химической промышленности - 4,5 %. И уже с момента вступления в силу Соглашения эти и другие группы товаров будут свободными от пошлины", - подчеркнула Микольская.
Напомним, Канада отменила экономические санкции против Беларуси.