С 1 августа заработает ЗСТ между Украиной и Канадой

Об этом в Facebook написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Уже через месяц, а именно с 1 августа 2017 года, украинские экспортеры смогут воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Соглашение о свободной торговле с Канадой. 98 % украинского согласования будут иметь ставку пошлины 0 %", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трюдо прокомментировал возможность отмены виз Канадой для Украины

По ее словам, Канада импортирует товаров почти на 420 млрд долларов ежегодно, что означает большие возможности для украинских производителей.

Например сейчас, до момента вступления в силу Соглашения, действуют ставки ввозной пошлины на: готовую одежду - 17,2 %, обувь - 9,7 %, продукцию транспортного машиностроения - 5,6 %, овощи и фрукты - 3,8 %, продукцию химической промышленности - 4,5 %. И уже с момента вступления в силу Соглашения эти и другие группы товаров будут свободными от пошлины", - подчеркнула Микольская.

Напомним, Канада отменила экономические санкции против Беларуси.