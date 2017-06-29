В Донецкой области могут быть временные перебои с телефонной связью с полицией

Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП

В Донецкой области возникли проблемы со связью по номеру вызова полиции 102.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня с 6 утра в связи с техническими причинами в работе линии "102" возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок. Обратиться в полицию жители могут по телефонам дежурных частей", - говорится в сообщении.

Также введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102:

- 067-623-51-52

- 050-346-24-78

- 063-336-43-76

"Как только линия заработает в штатном режиме – об этом будет сразу сообщено", - уточнили в полиции.

Вызвать полицию граждане могут по телефонам дежурных частей территориальных подразделений ГУНП в Донецкой области.

Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донецкой области:

Центральный отдел полиции: (0629) 54-16-84

Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47

Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07, а также

Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050-020-98-46; 095-696-17-57

Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02

Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56

Более подробную информацию о дежурных контактах можно получить на официальных веб-страницах территориальных подразделений полиции.

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