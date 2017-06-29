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В столице ограничили движение для большегрузных автомобилей

В столице ограничили движение для большегрузных автомобилей
Фото: UBR

Такие меры приняты связи с повышением температуры воздуха до +28ºС и будет действовать с 10:00 до 22:00

29.06.17 94
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В Киеве из-за жары ограничили движение для большегрузов общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом предупредила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Ограничение вводится связи с повышением температуры воздуха до +28ºС и будет действовать с 10:00 до 22:00.

Такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной адмиистрации от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха". 

В информации отмечается, что Управление патрульной полиции в Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

Напомним, глава Укравтодора хочет снизить допустимую скорость езды в городах.

 

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