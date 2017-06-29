СБУ разоблачила "теневой центр", финансирования террористов из ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных РФ территориях.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники арендовали в городе три офиса, в которых проводились операции по отмыванию денег, полученных предприятиями ОРДЛО, после чего наличность (российские рубли) вновь переправляли в ОРДЛО.

При этом мошенники использовали оборотные средства ряда российских банков, которые контрабандным путем завозили из РФ.

"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, $180 тысяч, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - добавили в СБУ.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СМИ показали, как живет глава экономической контрразведки СБУ.