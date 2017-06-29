В Киеве задержали еще одного фигуранта "дела Курченко"

В четверг, 29 июня, в Киеве сотрудники СБУ и полиции задержали еще одного фигуранта дела Сергея Курченко. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Согласно отведенной ему роли в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко. В дальнейшем он координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени", - говорится в сообщении.

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Накануне бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.