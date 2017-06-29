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Экзамены при сдаче на права будут записывать на видео

Экзамены при сдаче на права будут записывать на видео
Фото из открытых источников

Фотовидеофиксацию планируют ввести до конца текущего года

29.06.17 77
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До конца 2017 года в Украине планируют внедрить фото- и видеофиксацию сдачи теоретической и практической части экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Следующим нашим шагом будет добавление определенных контрольных вещей, которые мы запланировали, это - ввод фотовидеофиксации как в экзаменационных классах во время сдачи теоретической части экзаменов, так и в дальнейшем в практической части - это видеорегистраторы, которые мы будем устанавливать в экзаменационных автомобилях", - сказал он.

По его словам, идею фотовидеофиксации на экзаменах планируется воплотить в жизнь до конца этого года, но этот процесс по всей территории Украины будет происходить постепенно.

В то же время Криклий напомнил, что теоретический экзамен на знание правил дорожного движения граждане, как и сегодня, смогут сдавать сколько угодно, а практический - только три раза, а далее нужно будет опять пройти курс обучения в автошколе.

Напомним, с 1 июля в Украине вводятся новые экзаменационные вопросы по знанию Правил дорожного движения для граждан, желающих получить водительские удостоверения.

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