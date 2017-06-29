Убийцы мэра Старобельска получили по 15 лет тюрьмы

Двух жителей Луганской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство мэра Старобельска в феврале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Луганской прокуратуры.

"Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины, будучи членами организованной преступной группы, находясь на территории двора Старобельского городского совета и выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство в отношении организатора убийства выделено в отдельное производство. Заказчик объявлен в розыск.

Напомним, в ночь на 23 февраля 2016 года мэра Старобельска Владимира Жевагу нашли с огнестрельными ранениями головы на территории городского совета. Он умер в карете скорой помощи.

Владимир Живага был избран мэром Старобельска Луганской области на местных выборах в ноябре 2015 года от партии "Наш край". Он был генеральным директором сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Сельхозхимия".