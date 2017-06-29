Януковича официально разрешили судить заочно

Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Украинская правда.

"Суд принял осуществлять специально под судебное разбирательство в отношении Виктора Федоровича Януковича. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил судья Владислав Девятко.

Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и объявленн в международный розыск.

"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался возможностью участия в режиме видеоконференции", - отметил Девятко.

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Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражения против действий суда.

Напомним, в марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.