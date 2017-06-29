С Газпромэкспорта в бюджет Украины хотят взыскать 1,7 млн грн налогов

Уголовное производство направлено в суд для принятия решения

Прокуратура и налоговая милиция ГФС обеспечили взыскание с представительства "Газпромэкспорт" в бюджет Украины 1,7 млн грн недоплаченных налогов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что указанное представительство, получив конвертируемую валюту в долларах США и российских рублях в виде финансирования от материнской компании - нерезидента ООО "Газпромэкспорт" (Россия), путем занижения валовых доходов уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму более 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

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По результатам предварительного расследования в полном объеме обеспечено возмещение вреда, причиненного преступными действиями должностного лица представительства и пополнен бюджет страны на вышеуказанную сумму.

Сейчас уголовное производство направлено в суд для принятия решения.

Напомним, Луценко ввел запрет на проведение обысков у крупных налогоплательщиков.