Министр обороны Украины в закрытом режиме встретится с генсеком НАТО

Глава оборонного ведомства страны Степан Полторак в пятницу, 30 июня проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По информации пресс-службы Альянса, встреча состоится без участия СМИ.
Отметим, министр обороны Украины Степан Полторак 28 июня начал свой рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
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В рамках визита запланировано участие Полторака в заседании министров обороны стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
Также пройдет серия двусторонних встреч с руководителями оборонных ведомств стран, входящих в НАТО.
Напомним, в ВСУ введут новые воинские звания – как в армии НАТО.