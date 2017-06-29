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Главная » Страна » Аласания: Организаторы "Евровидения" планируют ввести санкции против Украины
Аласания: Организаторы "Евровидения" планируют ввести санкции против Украины
Зураб Аласания / Фото из открытых источников

Аласания: Организаторы "Евровидения" планируют ввести санкции против Украины

Из-за недопуска на конкурс россиянки Юлии Самойловой

29.06.17 489
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Организаторы "Евровидения" готовят против Украины санкции за недопуск к конкурсу представительницы России Юлии Самойловой, которая в нарушение украинских законов выступала в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой", - написал он.

Он добавил, что сомневается, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC "эту коллизию".

"Европейский союз вещателей" просто становится в очередь вместе с РФ (которая тоже, по нашей информации, готовит свой отдельный иск, приказывая UA:PBC по политическим причинам), Евроньюз, который протягивает лапки по долгам имени Азарова, и многими другими желающими придушить в колыбели едва рожденного Общественного вещателя Украины", - заключил Аласания.

Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

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