Катар будет судиться со странами Персидского залива

Катар готовит судебные иски против Персидского залива (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном), обвинивших Доху в поддержке террористов и объявивших дипломатическую и экономическую блокаду страны. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Национальная комиссия по правам человека Катара заявляет, что наймет швейцарскую юридическую фирму, чтобы получить компенсации для всех пострадавших от решения стран Персидского залива разорвать связи с Дохой и ввести против Катара блокаду.
"Мы будем координировать старт судебных действий вместе с теми, кого коснулись эти санкции. Три страны несут ответственность за компенсацию пострадавшим", - сказал во время пресс-конференции глава комиссии Али бин Смайх Ал-Марри.
Он добавил, что часть исков будет подано в суды Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, часть – к судам, которые имеют международную юрисдикцию, в частности, в Европе.
Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.
Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.
Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.