Катар будет судиться со странами Персидского залива

Катар готовит судебные иски против Персидского залива (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном), обвинивших Доху в поддержке террористов и объявивших дипломатическую и экономическую блокаду страны. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Al Jazeera.

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Национальная комиссия по правам человека Катара заявляет, что наймет швейцарскую юридическую фирму, чтобы получить компенсации для всех пострадавших от решения стран Персидского залива разорвать связи с Дохой и ввести против Катара блокаду.

"Мы будем координировать старт судебных действий вместе с теми, кого коснулись эти санкции. Три страны несут ответственность за компенсацию пострадавшим", - сказал во время пресс-конференции глава комиссии Али бин Смайх Ал-Марри.

Он добавил, что часть исков будет подано в суды Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, часть – к судам, которые имеют международную юрисдикцию, в частности, в Европе.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.