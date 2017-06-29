Главным торговым партнером Украины остается ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Доля стран-членов Европейского Союза в общем балансе внешней торговли Украины в период январь-апрель 2017 года составила более 38%.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"За четыре месяца 2017 года у нас есть рост экспорта товаров в ЕС почти на 21,4%. ЕС и дальше является нашим главным торговым партнером", - сказала она во время конференции "Украина-ЕС: интеграция в меняющемся мире" в четверг в Киеве.
Напомним, с 1 августа заработает ЗСТ между Украиной и Канадой.