Совсем немного времени осталось до старта одного из самых ярких музыкальных событий нынешнего лета – фестиваля «Джаз на Днепре-2017». Он пройдет 22-23 июля на сцене «open air» , которая будет располагаться на Монастырском острове в Днепре. Два фестивальных дня обещают быть невероятно насыщенными: в списке участников фестиваля более 20 имен, за каждым из которых стоят действительно значительные достижения в мире джаза.

Помимо основных хэдлайнеров – а это топовые пианисты Бенни Грин (США) и Дадо Морони (Италия), обладательница премии “Грэмми” Патти Остин и американский органист, трубач и вокалист Джой ДиФранческо и его проект «The People» - на фестивале будут и другие именитые гости. Каждое имя – настоящая жемчужина! На фестивальную сцену в Днепре выйдет американская вокалистка Дебора Браун, творчество которой представляет собой феноменальное многообразие. Всплеск эмоций публике наверняка подарит встреча с джазовым трио Венсана Буржекса - одного из ведущих джазовых пианистов Франции, а также с красавцем-трубачом Домиником Фариначчи: в Днепре он исполнит композиции из записанного в 2016 году альбома «“Short Stories», который стал последней работой легендарного продюсера, пятикратного обладателя «Грэмми» Томми ЛиПумы.

Уже сегодня можно стопроцентно утверждать, что 22-23 июля фестиваль «Джаз на Днепре-2017» соберет на своей сцене едва ли не все самое лучшее, что есть на сегодняшний день в джазовой музыке. Поэтому у тех, кто приобретет билеты на фестиваль, появится уникальная возможность увидеть и услышать, как говорится, все и сразу. Не упустите этот шанс! И помните: тот, кто выбирает джаз, выбирает лучшее. Посмотреть план зала, изучить программу выступлений артистов и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля «Джаз на Днепре-2017» - https://jazz-dnepr.com. в разделе «Купить билеты». До встречи на фестивале!