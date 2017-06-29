В Парламентской ассамблее Совета Европы проходят "Дни Крыма". Об этом сообщил инициатор проведения акции, вице-президент президента ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПАСЕ решили не увольнять Аграмунта на июньской сессии
"Крым на время переехал в Страсбург! ПАСЕ в полной мере проживает несколько дней жизнью крымчан, узнали как это жить три года в оккупации, познакомилась с искусством крымчан. Евродепутаты, дипломаты, судьи ЕСПЧ, сотни европейцев увезут из ПАСЕ в своем сердце частичку Крыма! И это самое важное! Именно ради этого я и организовал "Дни Крыма в ПАСЕ"! Именно ради этого, привез лучших поваров, музыкантов и художников! Именно ради этого борьба за Крым продолжается! Крым-это Украина!", - написал он.
Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy